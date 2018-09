José Peseiro reagiu às críticas de Fábio Coentrão . No último dia de mercado, o novo futebolista do Rio Ave lamentou, em declarações a, a ausência de um contacto por parte dos leões para regressar a Alvalade e o treinador explicou porquê."O Fábio é um jogador tremendo e já lhe bati muitas palmas. Pelo que fez em Portugal, em Madrid e até aqui... mas nunca fez parte dos nossos planos", garantiu Peseiro na conferência de análise ao triunfo (1-0) caseiro diante do Feirense.