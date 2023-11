Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Ser-se uma estrela da NBA antes sequer de se jogar na NBA não é para todos. No último ano, jogando na equipa francesa Metropolitans 92, um conjunto historicamente discreto do basquetebol francês, Victor Wembanyama encheu os pavilhões de curiosos, espectadores intrigados com o potencial e as características raras de um basquetebolista a que quase todos apontavam um futuro brilhante.