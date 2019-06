Orçamento do Sporting aprovado

Fonte oficial do clube revelou à agência Lusa que estiveram presentes cerca de 1.200 sócios na reunião magna, que esteve suspensa por algum tempo, após dois sócios terem proferido insultos ao presidente dos 'leões', Frederico Varandas, e um deles ter sido retirado do recinto e, posteriormente, identificado pelas autoridades.



Rogério Alves contou de forma mais detalhada o "incidente" com Varandas, embora não tenha presenciado "de forma direta" o momento.



"Sei que houve um momento de tensão, não presenciei de uma forma direta o facto, porque estava a falar com um conjunto de sócios. O que o que aconteceu é que houve alguém que insultou o presidente e que essa pessoa foi retirada da sala e identificada. Gostaria que ficasse claro que a assembleia decorreu com intervenções de todas as pessoas inscritas", esclareceu.



Questionado sobre a possibilidade de os sócios expulsos, entre eles o ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho e o antigo vice-presidente Alexandre Godinho, poderem falar na AG marcada para o próximo sábado, que incide precisamente nos recursos apresentados por ambos, Rogério Alves defendeu que devem usar da palavra.



"Na segunda-feira divulgarei as regras da assembleia, mas entendo que as pessoas que foram expulsas e que agora recorreram para a assembleia no exercício do seu direito deve ser admitidas a falar. Não vejo razão para alterar isso, é o meu pensamento", rematou.

O Orçamento e o Plano de Atividades do Sporting para 2019/20 foi hoje aprovado com 69,01% dos votos, em Assembleia Geral (AG), pelos sócios do clube, sendo que 30,99% votaram contra.Após a reunião magna do clube, que decorreu no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, o presidente da Mesa da AG, Rogério Alves, falou à comunicação social presente no 'hall vip' do Estádio José Alvalade para revelar os resultados da votação, salientando que a AG decorreu como estipulado.