Open da Austrália recebe Djokovic, mesmo sem vacinação. Está lançada a polémica

O jogador, que se pronunciou contra a vacina à covid-19, foi isento de apresentar comprovativo de vacinação para participar no evento. A medida está a causar controvérsia na Austrália e no mundo do ténis.

Novak Djokovic não terá de apresentar certificado de vacinação para jogar no Open da Austrália, após ter sido isento das normas de vacinação pela organização da competição. Djokovic, que já se havia pronunciado contra a vacinação para a covid-19, nunca disse publicamente se tomou ou não a vacina.



A decisão causou indignação na Austrália e no mundo do ténis, ainda que o Open da Austrália tenha garantido que o número 1 do ranking não foi alvo de tratamento especial. As regras da competição estipulam que todos os jogadores e staff devem estar vacinados ou ter uma isenção médica atribuída por um painel de especialistas independente.



O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, disse que Djokovic terá de apresentar prova de isenção médica antes do início do torneio, que começa a 17 de janeiro, em Melbourne. Se as provas não forem suficientes, Djokovic estará "no próximo avião para casa", disse o governante. "Não deve haver regras especiais para Novak Djokovic."