Oficial: Taarabt renova pelo Benfica

O Benfica anunciou, nas redes sociais, que Adel Taarabt renovou pelo clube até 2022. O internacional marroquino, de 30 anos, chegou ao clube em 2015 mas só fez a estreia pela equipa principal na época passada, com empréstimos ao Génova pelo meio. Com Bruno Lage, o médio ganhou finalmente espaço entre as opções e, esta época, foi suplente utilizado na Supertaça.

Ao todo, Taarabt tem oito jogos oficiais pelas águias.