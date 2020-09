Agora sim, é oficial: Quaresma é reforço do V. Guimarães. O extremo português, de 36 anos, está de volta a Portugal, desta feita pela porta do Vitória, e assina por duas temporadas, com mais uma de opção.

O anúncio foi feito pelo emblema vitoriano, esta segunda-feira, num vídeo épico no qual Quaresma é apresentado como um "rei".

Long Live the KING

A Dinastia uaresma começa agora

@07RQuaresma pic.twitter.com/9XoMungfDq — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) September 7, 2020

O craque português torna-se assim no reforço mais sonante do plantel liderado por Tiago Mendes.