O último salto: Nélson Évora despede-se das pistas esta quinta-feira

Medalha de ouro no triplo salto em Pequim'2008 termina a carreira aos 42 anos.

Aos 42 anos, Nélson Évora vai colocar um ponto final na carreira. O campeão olímpico do triplo salto em Pequim'2008 vai despedir-se esta quinta-feira num evento chamado "Último Salto". Este irá decorrer na pista de atletismo do Estádio Universitário de Lisboa, a partir das 19h45, e conta com a parceria da Leapmotor, da Universidade de Lisboa e da Associação de Atletismo de Lisboa.



Nelson Evora, of Portugal, competes in qualifications for the men's triple jump at the 2020 Summer Olympics, Tuesday, Aug. 3, David J. Phillip

Nélson Évora sai de cenas apenas algumas semanas depois de se ter sagrado campeão nacional de triplo salto pela 13.ª vez. Em representação do Juventude Ilha Verde, alcançou os 16.03 metros, a segunda melhor marca nacional do ano, apenas atrás dos 17.71 metros de Pedro Pichardo.