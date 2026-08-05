Caso remonta ao clássico entre Benfica e FC Porto de 8 de março

Agora ao serviço do Real Madrid, José Mourinho viu o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) dar-lhe razão no recurso apresentado contra o castigo aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência dos incidentes ocorridos no clássico Benfica-FC Porto (2-2), a 8 de março.



TAD dá razão a Mourinho e anula castigo por chamar "pequenino" a Lucho González Lusa/EPA

Nesse encontro, José Mourinho foi expulso já nos descontos após uma altercação com Lucho González. O então técnico das águias chamou "pequenino" ao adjunto do FC Porto, sendo suspenso 11 dias e multado em 3.825 euros por alegada infração de lesão da honra.

O TAD concluiu, no entanto, que a expressão utilizada por Mourinho surgiu como resposta ao facto de ter sido mais do que uma vez apelidado de "traidor" por Lucho González, uma referência ao passado de Mourinho como treinador do FC Porto.

"Neste caso, afigura-se-nos que a resposta dada pelo Demandante [José Mourinho] ao juízo que, de forma provocatória, lhe foi dirigido pelo referido Luiz Oscar Gonzalez, foi adequada e proporcional, logo, lícita", pode ler-se no acórdão que anulou o castigo a ex-treinador das águias.