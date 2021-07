O que a Dinamarca nos mostrou

Área Metropolitana de Lisboa, 12 de junho. No momento em que Christian Eriksen, jogador da Dinamarca, cai em campo, três mulheres (três fervorosas adeptas do jogo que obriga 22 jogadores a correr atrás da bola, sob pena de serem apanhados em fora de jogo) estão distraídas a ver vídeos de gatinhos. Não é desinteresse, no limite será arrogância: com Dinamarca e Finlândia em campo, o que poderá acontecer?



Se Deus é brasileiro, dinamarquês, migrante ou exilado, nenhuma saberia dizer – o que soubemos foi convocá-Lo de imediato para aquela emergência com sucessivos "oh, meu Deus" a sublinharem o choque de ver um corpo morto num relvado. Entre aflição e a especulação, não houve um minuto de silêncio.



Com a bola abandonada, enquanto se tentava perceber em que estado estaria Eriksen, na bancada de casa nós olhávamos para a televisão desconfiadas do pior mas confiantes numa coisa: o jogo não seria retomado, acontecesse o que acontecesse. Não seria humano pedir àqueles jogadores, colegas e adversários, que continuassem a jogar futebol depois de verem um homem como eles soçobrar, pois não?