O onze de Portugal frente à Sérvia

Já é conhecido o onze da Seleção Nacional para o jogo com a Sérvia, marcado para as 19h45. Fernando Santos aposta numa equipa em 4x3x3, deixando o trio de ataque entregue a Bernardo Silva, Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo. No banco fica João Félix.Portugal vai alinhar com Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, José Fonte, Raphael Guerreiro; Danilo, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Cristiano Ronaldo.E a Sérvia com Dmitrovic; Milenkovic, Maksimovic, Nastasic e Kolarov; Milivojevic, Matic, Lazovic, Tadic e Kostic; Mitrovic