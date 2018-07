O jogo que só os polacos queriam mesmo jogar

6 de Julho de 74

Estádio Olímpico de Munique

Três dias depois de terem sido afastados da final do Campeonato do Mundo de 1974 pela Holanda, e assim perdido a oportunidade de revalidar o título alcançado com nota máxima no México quatro anos antes, os brasileiros queriam tudo menos voltar a jogar.

Mas o calendário obrigou Marinho Peres, Jairzinho, Rivelino, Tostão e companhia a apresentarem-se no Estádio Olímpico do Munique para discutirem o terceiro lugar com a Polónia. Para os polacos, mesmo desapontados por não terem alcançado o jogo decisivo, esta final de consolação encerrava várias motivações. A menor delas era confirmarem-se como a equipa sensação do continente, só uns furos abaixo da Laranja Mecânica holandesa de Johan Cruiff.

A surpresa polaca começara em 1973, quando a selecção – sem historial e jogadores desconhecidos – foi a Inglaterra discutir o apuramento num jogo decisivo. Os ingleses estavam tão seguros da sua superioridade que o treinador Brian Clough, conhecido pelos bons resultados no Nottingham Forest (dois títulos europeus) e pelas declarações desbragadas, chegou a dizer que o guarda-redes adversário, Jan Tomaszewski, era "um palhaço".





Foto: Peter Robinson/EMPICS via Getty Images

Estavam 100 mil pessoas em Wembley e o jogo acabou 1-1. Claro que Tomaszewski fez um dos melhores jogos da sua carreira e a Polónia chegou à fase final do Campeonato do Mundo. Haviam de fazer um percurso quase perfeito, com cinco vitórias consecutivas. Só ficaram fora da final porque caíram por 1-0 diante da equipa da casa, com um golo de Gerd Muller a 15 minutos do final.

No jogo para o terceiro lugar, o empenho dos polacos, onde nomes como Deyna, Lato ou Szarmach já se tinham tornado conhecidos dos seguidores do futebol, levou a melhor sobre o Brasil. Acabou 1-0, com o golo decisivo a pertencer a Lato, que se sagraria o melhor marcador do torneio, a maior honra da sua carreira.

Esta geração de ouro ainda haveria de dar muito mais à Polónia: quatro anos depois, no Mundial da Argentina, em 1978, chegaram longe, e em 1982, em Espanha, voltaram a alcançar o terceiro lugar, batendo a França por 3-2. Oito anos depois da prova alemã, Lato ainda era titular.