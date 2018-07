Nos EUA a surpresa chamou-se Bulgária

A perder por 1-0 diante da Alemanha, campeã do mundo, os búlgaros fizeram história e deram a volta ao resultado

O estádio dos Giants em East Rutherford, um local muito pouco futebolístico, foi o palco de uma das grandes surpresas do Mundial disputado em solo norte-americano. Foi aí que a Bulgária eliminou a favorita Alemanha nos quartos-de-final e aí ficou aí confirmado que os búlgaros eram a equipa sensação do torneio – mais até do que a Suécia, que horas depois, na Califórnia, conseguiria afastar a Roménia.

Búlgaros e suecos haveriam de cair nas meias-finais, frente à Itália e ao Brasil, mas a proeza de chegar aos últimos quatro estava concretizada para Hristo Stoichkov e os seus companheiros do leste da Europa. Foi um campeonato notável, mas que começou em tom de desastre: na partida inaugural, frente à Nigéria, os búlgaros saíram do campo derrotados por 3-0. Ninguém lhes dava a mais pequena hipótese de seguir em frente, mas nos dois jogos seguintes aplicaram 4-0 à Grécia e surpreenderam o mundo do futebol com um 2-0 sobre a Argentina, mesmo a jogar praticamente meia hora com 10 homens.

No primeiro jogo a eliminar, o México foi um adversário duro que só cedeu nos penaltis. Chegou então a Alemanha, nos quartos-de-final, com Matthaus a marcar primeiro, aos 47 minutos, e os búlgaros a virarem o resultado por Stoichkov, através de um livre "impossível", e Letchkov.

Esta era na verdade a equipa de Stoichkov, o excêntrico que é quase unanimemente reconhecido como o melhor futebolista búlgaro de todos os tempos. Viveu a sua época dourada no Barcelona entre 1990 e 1998 (com um ano de interregno em Parma), onde fez parte da chamada Equipa de Sonho montada por Johan Cruyff, tendo o brasileiro Romário como grande cúmplice no ataque. Em Espanha ganhou quatro campeonatos consecutivos e uma Liga dos Campeões. Em 1994, foi Bola de Ouro e Bota de Ouro.

No torneio dos EUA, Stoichkov foi um dos melhores marcadores (seis golos, em igualdade com o russo Salenko), mas a Bulgária não poderia ter chegado tão longe sem jogadores de uma qualidade muito acima da média como eram o guarda-redes Mihailov ou Sirakov, Letchov, Kostadinov (que alinhou no FC Porto) , Balakov ou Iordanov (que jogaram no Sporting).