Um neurologista suíço explicou num documentário de uma televisão que Michael Schumacher deve estar "num estado vegetativo". A condição física do antigo campeão do Mundo de Fórmula 1, que foi vítima de um grave acidente quando esquiava nos Alpes suíços, em dezembro de 2013, continua envolta em grande mistério.Erich Riederer explicou que a situação de Schumacher é muito complicada e provavelmente irreversível. "Creio que está num estado vegetativo, o que significa que está acordado, mas que não responde", disse o médico, que também é professor universitário.E especificou: "Está a respirar, o coração bate, provavelmente consegue sentar-se e dar pequenos passos com ajuda. Mas penso que isso é o máximo. Haverá alguma possibilidade de o vermos como estava antes do acidente? Penso que não."Jean Todt, que foi chefe de equipa de Schumacher na Ferrari e é um dos grandes amigos do alemão, já tinha disto este ano que "o Michael está a lutar". "Espero que o Mundo possa voltar a vê-lo, a família e ele estão a trabalhar para isso."Michael Schumacher, agora com 51 anos, sofreu um acidente quando esquiava com o filho em dezembro de 2013 nos Alpes franceses, tendo batido com a cabeça numa rocha.Sofreu uma lesão cerebral grave e acabou por ser sujeito a uma intervenção neuro-cirúrgica assim que chegou ao hospital de Grenoble, para onde foi transportado de helicóptero logo depois do acidente.Foi colocado em coma e intervencionado mais uma vez. Em junho do ano seguinte o alemão foi transferido para Lausanne, na Suíça, onde passou três meses no hospital. Depois, recolheu à casa da família, nas margens do lago Genebra, uma mansão que a mulher, Corinna Schumacher, transformou numa fortaleza/hospital. Nunca mais foi visto.