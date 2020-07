Nélson Veríssimo vai ser treinador do Benfica até ao final da época

O Benfica anunciou esta terça-feira que Nélson Veríssimo será o treinador da sua equipa principal de futebol até ao final desta época. Em comunicado, as "águias" agradecem o trabalho realizado pelo antigo técnico, Bruno Lage, com destaque para o campeonato alcançado na passada época.

Nélson Veríssimo era, até então, treinador adjunto da equipa técnica e também tinha feito parte do conjunto que conquistou o título em 2018/2019. A chegada à Luz aconteceu seis anos antes, em 2012, quando se tornou adjunto de Luís Norton de Matos na formação B do Benfica. Com a chegada de Bruno Lage à equipa B das "águias", Veríssimo subiu com o ex-treinador do Benfica à equipa principal.

A confirmação de Veríssimo como treinador principal dos "encarnados" até ao final da época chegou esta terça-feira: "A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que o treinador Nélson Veríssimo irá comandar a equipa de Futebol Profissional até ao final da temporada 2019/2020", referiu o Benfica em comunicado, acrescentando que farão parte da sua equipa técnica Minervino Pietra, Marco Pedroso e Fernando Ferreira.

No mesmo comunicado, o Benfica agradeceu ainda a Bruno Lage, agora ex-treinador das "águias": "A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD agradece a Bruno Lage o trabalhado realizado e deseja-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais. Votos que são extensivos aos seus adjuntos Alexandre Silva e Jhony Conceição."