Mundial2026: Portugal enfrenta Croácia à procura de um lugar nos oitavos de final

Para a hora do jogo, os avisos meteorológicos apontam para o risco de tempestades, o que pode afetar o início ou o desenrolar da partida, num estádio totalmente aberto.

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A seleção portuguesa de futebol defronta hoje a Croácia nos 16 avos de final do Mundial2026, à procura de um triunfo que lhe permita continuar em prova e seguir para os 'oitavos'.



Seleção nacional UlrichHufnagel/picture-alliance/dpa/AP Images

Portugal chega ao primeiro jogo a eliminar depois de terminar o Grupo K no segundo lugar, com cinco pontos, atrás da Colômbia, que somou sete. A formação das 'quinas' começou por empatar com a República Democrática do Congo (1-1), goleou o Uzbequistão (5-0) e voltou a empatar com os colombianos (0-0).

Pela frente, a equipa das 'quinas' vai ter a Croácia, segunda do Grupo L, que perdeu com a Inglaterra na estreia (4-2), mas venceu depois o Panamá (1-0) e o Gana (2-1), treinado por Carlos Queiroz.

O selecionador luso Roberto Martínez tem contado com todos os jogadores disponíveis, mas é esperada pelo menos uma alteração na equipa em relação ao jogo com a Colômbia, com o provável regresso de João Neves ao 'onze' para o lugar de Rúben Neves, com Bernardo Silva também em equação para um eventual regresso.

Portugal tem um histórico muito positivo, com sete vitórias, dois empates e uma derrota, mas esta será a primeira vez que vai defrontar os croatas numa fase final de um Mundial.

O jogo frente à Croácia está agendado 19:00 horas locais (00:00 de sexta-feira em Lisboa), no Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá, com arbitragem do norueguês Espen Eskas.

Para a hora do jogo, os avisos meteorológicos apontam para o risco de tempestades, o que pode afetar o início ou o desenrolar da partida, num estádio totalmente aberto.

Caso ultrapasse a seleção croata, vice-campeã em 2018 e que terminou a última edição, em 2022, em terceiro, Portugal já sabe que vai ter pela frente nos oitavos de final a Espanha ou a Áustria, duas equipas que também se defrontam hoje, em Inglewood.

A outra partida do dia dos 16 avos de final opõe a Suíça à Argélia, em Vancouver, no Canadá.

O Mundial2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.