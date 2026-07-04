Mundial'2026: Argentina penou uma imensidão para eliminar bravíssimo Cabo Verde

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A Argentina penou sexta-feira uma imensidão para eliminar um bravíssimo Cabo Verde, que bateu por 3-2, após prolongamento, nos 16 avos de final do Mundial2026 de futebol, num jogo que os campeões só mandaram nos primeiros 45 minutos.



Cabo Verde resistiu até ao fim AP

Um autogolo de Diney Borges, aos 111 minutos, selou o apuramento dos argentinos, depois de Deroy Duarte, aos 59, e um 'golão' de Sidny Lopes Cabral, aos 103, anularem os tentos de Lionel Messi, aos 29, e Lisandro Martínez, aos 92.

A formação argentina dominou a primeira parte e chegou a meio justamente na frente, com mais um golo do 'inevitável' Messi (marcaria os cantos dos quais nasceram os outros golos), mas, após o intervalo, nunca mais a equipa de Lionel Scaloni esteve cómoda.

Os cabo-verdianos empataram e equilibraram o jogo, forçaram, com naturalidade, o prolongamento e, no tempo extra, jogaram 'taco a taco' com os detentores do troféu, não se deixando ir abaixo sequer com o golo sofrido logo aos 92 minutos.

A equipa de Bubista respondeu a esse tento com um monumental pontapé de Sidny Lopes Cabral, que jogou em 2025/26 no Estrela da Amadora e no Benfica, e só não resistiu ao autogolo de Diney Borges, mas fez a Argentina sofrer até à última gora de suor.

Foi no limite das forças que a Argentina seguiu em frente, para os 'oitavos' com o Egito, no 100.º jogo de Scaloni e em mais um encontro histórico para Messi: 30.º encontro em Mundiais, sétimo golo em 2026, 20.º na história da prova e oitavo seguido a faturar.

Em relação ao 0-0 com a Arábia Saudita, Bubista fez cinco alterações, colocando Steven Moreira, Sidny Lopes Cabral, Laros Duarte, Jovane Cabral e Nuno da Costa em vez de Wagner Pina, João Paulo, Jamiro Monteiro, Willy Semedo e Dailon Livramento.

Por seu lado, a Argentina apresentou-se com o 'onze' do segundo jogo (2-0 à Áustria) e assumiu-se como 'dona' da bola desde início, apesar da primeira aparição na área contrário ter sido de Ryan Mendes, sem qualquer perigo.

Sem num ritmo moderado, paciente, a Argentina fez as primeiras ameaças aos 15 e 18 minutos, em dois remates de Messi, o primeiro na área, sobre a esquerda, cruzado, ao lado do poste esquerdo e o segundo num livre direto que Vozinha parou sem dificuldades.

À terceira, o '10' não perdoou: aos 29 minutos, Lisandro Martínez fez um passe longo, com Messi a desmarcar-se nas costas de Diney Borges, a receber de pé esquerdo e, com o mesmo, a 'fuzilar' Vozinha, que nada podia fazer.

Em vantagem, a Argentina continuou a dominar completamente o encontro, mas só voltou a assustar em cima dos 45 minutos, num remate frontal de Enzo Fernández, defendido por Vozinha.

A formação africana veio com outra disposição para a segunda parte e, depois de ameaçar aos 54 minutos, por Deroy Duarte, empatou pelo mesmo jogador, aos 59, com um remate entre as pernas de Lisandro, depois de um 'túnel' de Ryan Mendes a Medina.

Pouco depois, aos 63 minutos, Messi surgiu na 'cara' de Vozinha, mas o seu remate de pé direito esbarrou em Vozinha, e, até ao final dos 90, foi sempre o '10' que mais incomodou os africanos, nomeadamente em livres diretos, aos 73 e 90+5.

A Argentina já há muito que não estava tranquila, mas correu-lhe bem o início do prolongamento: logo aos 92 minutos, Messi marcou um canto na esquerda, Mac Allister ganhou de cabeça ao primeiro poste e a bola foi parar ao segundo a Lisandro, que dominou e 'fuzilou' de pé esquerdo.

Os sul-americanos foram em busca do segundo golo, mas, aos 103 minutos, Sidny Lopes Cabral recebeu a bola na esquerda, entrou ligeiramente na área e fez um remate magistral, junto ao poste esquerdo de um impotente Dibu, empatando novamente o jogo.

A formação de Bubista acreditava cada vez mais, só que, aos 111 minutos, na segunda parte do tempo extra, um novo canto de Messi na esquerda foi parar à cabeça de Romero, que rematou, com a bola a desviar em Diney Borges e a entrar.

Pela terceira vez em desvantagem, Cabo Verde instalou-se junto da área da Argentina, sucedendo-se os cantos e os remates, com Dibu em destaque, nomeadamente a negar o 'bis' a Sidny Lopes Cabral, num livre direto, aos 116. Foi até ao último segundo.

Jogo no Estádio Hard Rock, em Miami Gardens, nos Estados Unidos.

Argentina - Cabo Verde, 3-2 após prolongamento.

Ao intervalo: 1-0.

No final do tempo regulamentar: 1-1.

No final da primeira parte do prolongamento: 2-2.

Marcadores:

1-0, Lionel Messi, 29 minutos.

1-1, Deroy Duarte, 59.

2-1, Lisandro Martínez, 92.

2-2, Sidny Lopes Cabral, 103.

3-2, Diney Borges, 111 (própria baliza).

Equipas:

- Argentina: Dibu Martínez, Nahuel Molina (Gonzalo Montiel, 104), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina (Nicolás Tagliafico, 85), Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul (Leandro Paredes, 84), Thiago Almada (Nico González, 63), Lionel Messi e Lautaro Martínez (Julián Alvarez, 63).

Selecionador: Lionel Scaloni.

- Cabo Verde: Vozinha, Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral, Kevin Pina (Gilson Benchimol, 100), Ryan Mendes (Willy Semedo, 80), Laros Duarte (Jamiro Monteiro, 67), Deroy Duarte (Yannick Semedo, 100), Jovane Cabral (Hélio Varela, 80) e Nuno da Costa (Dailon Livramento, 67).

Selecionador: Bubista.

Árbitro: Drew Fischer (Canadá).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Kevin Pina (68) e Gonzalo Montiel (115).

Assistência: 64.478 espetadores.