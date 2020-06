Morre aos 16 anos campeã francesa de escalada após queda de 150 metros

A jovem promessa da escalada francesa Luce Douady morreu no domingo, aos 16 anos, após uma queda de 150 metros durante uma escalada com amigos nos Alpes franceses."É com muita tristeza que a comunidade de alpinistas recebeu, este domingo, a notícia da morte de um deles", escreveu a Federação Francesa de Montanha e Escalada (FFME) emcomunicado.

"Luce era uma jovem atleta muito promissora na equipa de escalada francesa. Com apenas 16 anos, o futuro estava diante dela", disse ainda a federação.

Segundo os meios de comunicação locais, a atleta de 16 anos, campeã europeia e mundial da modalidade, morreu durante um passeio com um grupo de "sete ou oito amigos" na zona de Isère, enquanto atravessava um caminho complicado.