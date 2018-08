Os adeptos do Génova estiveram em silêncio durante 43 minutos no primeiro jogo em casa desde o colapso da ponte Morandi. Nem os golos celebraram.

Aconteceu um momento inédito no primeiro jogo do Génova em casa desde a queda da ponte Morandi, que fez pelo menos 43 mortos há 12 dias. Durante a partida frente ao Empoli, que deveria ter acontecido dia 19 de Agosto, tendo sido adiada devido à tragédia, os adeptos prolongaram o minuto de silêncio antes do apito inicial e estiveram os primeiros 43 minutos de jogo em silêncio.



Em comunicado, os adeptos explicaram que o objectivo era fazer um "silêncio ensurdecedor de 43 minutos, um minuto por cada criança, trabalhador, estudante, pai ou mãe" que morreu na queda de parte da ponte Morandi, a 14 de Agosto. Também se juntaram ao silêncio os adeptos do Empoli.



Nem os momentos mais importantes do jogo quebraram o silêncio. O Génova marcou duas vezes nos primeiros 20 minutos e não se ouviu o barulho de celebrações. O silêncio só terminou após os 43 minutos, com uma enorme salva de palmas e gritos, enquanto o nome das vítimas passava nos ecrãs do Stadio Comunale Luigi Ferraris.



No fim, o clube venceu o jogo por 2-1 - mas o treinador Davide Ballardini disse que "a cabeça e as pernas dos jogadores estavam pesadas". "O nosso primeiro pensamento está sempre com a tragédia. Treinamos mas todos os dias passamos por uma estrada ou algo do género que nos lembra de tudo isto", disse.