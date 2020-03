Meia Maratona de Lisboa adiada devido ao coronavírus

A 30.ª edição da Meia Maratona de Lisboa, agendada para dia 22 de março, foi adiada devido ao coronavírus, confirmou Record. A prova foi reagendada para 6 de setembro.

Na passada semana, ao nosso jornal, Carlos Móia, presidente do Maratona Clube de Portugal, já se havia mostrado "apreensivo" quanto à possibilidade de adiamento da prova, numa semana marcada pelo cancelamento ou adiamento de provas um pouco por toda a Europa.



Recorde-se que a Meia Maratona de Lisboa, que este ano celebra a sua 30.ª edição, estava agendada para o próximo dia 22, com a presença prevista de mais de 30 mil corredores nesse mesmo programa, no qual entra também uma prova de 10 quilómetros.