Mathieu lamentou esta manhã perante os companheiros do Sporting, equipa técnica e Frederico Varandas que a sua despedida não possa ser nos relvados."É difícil despedir-me assim. Queria jogar em casa um último jogo. Mas, bom, a vida continua. Foi um prazer vestir esta camisola, um prazer jogar com vocês e desfrutar cada momento", disse.O central deixou votos de sucesso à equipa e um desejo."Espero que ganhemos todos os jogos até ao final do campeonato e que para o ano o Sporting CP seja campeão".Aos 36 anos, Mathieu colocou um ponto final na carreira, consequência de uma lesão grave no joelho esquerdo, sofrida no treino do Sporting que teve lugar na Academia de Alcochete, e desta forma antecipou a decisão que há já vários meses estava a ser ponderada.Depois de Record ter avançado em primeira mão a notícia no seu site, o Sporting confirmou, posteriormente, que o central francês sofreu uma "entorse traumática no joelho esquerdo", com afetação ligamentar, problema que o vai arredar das opções de Rúben Amorim no que resta jogar da época.De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, Mathieu viu o azar bater-lhe à porta numa disputa de bola com Pedro Mendes . O choque com o avançado impediu o gaulês de prosseguir o treino, de preparação para o embate de amanhã com o Belenenses SAD (19h15), e desde logo fez soar os alarmes.