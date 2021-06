Logan Paul 'sobreviveu', Mayweather fez o 'aquecimento', mas ambos enriqueceram

Logan Paul é um jovem YouTuber que uma vez encontrou um homem enforcado numa floresta e decidiu mostrar as imagens ao seu público composto, na sua maioria, por crianças. Nos últimos anos, Paul tem treinado para combates de boxe e recentemente desafiou Floyd Mayweather, um boxeur com 50 vitórias no currículo e zero derrotas para um combate. As casas de aposta deliraram com a hipótese, bem como os fãs do YouTuber. O combate aconteceu este domingo à noite e não houve vencedor e até já se fala de uma possível desforra.



O combate de exibição entre Floyd Mayweather, de 44 anos, e Logan Paul, de 26 anos, decorreu em Miami, nos Estados Unidos da América. De um lado estava a bazófia de um jovem atleta cuja carreira de boxe se resume a uma derrota, em 2019 contra outro YouTuber, KSI. Do outro, um futuro membro do Hall of Fame do boxe mundial, um atleta que nunca foi vencido e que se retirou da competição há uns anos, tendo voltado esporadicamente para exibições como esta.



Como não se tratava de um combate profissional, mas sim de uma exibição, não havia juízes que pudessem decidir por pontos o combate. Ou haveria um vencedor por nocaute (KO) ou o combate terminaria num empate. E apesar de Logan ter mais uns 15 centímetros e uns 20 quilos a mais do que Floyd, a maioria dos aficionados não esperava outra coisa que não um nocaute que desse a vitória ao boxeur de 44 anos. Mas aquilo a que os milhares de fãs na arena e os milhões que assistiram a partir de casa tiveram direito foi a uma "lição de luta leve" de um veterano a um jovem, como descreveu o editor de desporto do jornal britânico The Guardian.