Lionel Messi está de saída do Barcelona

O capitão e estrela do Barcelona, Lionel Messi, comunicou ao clube que deseja sair, avançam múltiplas fontes internacionais.

Uma fonte do clube à Reuters aponta que o argentino informou o Barcelona do seu desejo de sair após o envio de uma carta urgente. A informação foi inicialmente avançada pelo diário desportivo argentino Olé.

O extremo de 33 anos ingressou no Barcelona em 2000 ainda nas camadas jovens e tem uma cláusula no seu contrato com os catalães que lhe permite terminar o contrato de maneira unilateral até 10 de junho deste ano, contrato esse que termina no final da próxima época.

Assim, a única maneira que Messi pode sair do clube sem o seu consentimento é se algum clube pagar a sua clásula de rescisão, que é de 700 milhões de euros.

O pedido do argentino surge um dia depois dos meios de comunicação espanhóis noticiarem que o Barcelona pretende dispensar o companheiro de ataque de Messi, o uruguaio Luis Suarez, assim como outros nomes do clube como Rakitic ou Umtiti.

A confirmar-se a sua saída, o seu último jogo realizado com a camisola do Barcelona terá sido a derrota nos quartos de final da Liga dos Campeões por 8-2 frente aos alemães do Bayern Munique, que viriam a sagrar-se vencedores da competição, no Estádio da Luz.

Para onde vai Messi?

Após a eliminação da prova milionária, o Barcelona iniciou uma revolução no plantel que teve como primeiro ponto a saída do treinador Quique Setien e a contratação do holandês Ronald Koeman, antigo jogador dos catalães e que era até então selecionador da Holanda.

"Sinto-me mais fora que dentro", terá dito Lionel Messi a Ronald Koeman numa primeira reunião entre os dois após a apresentação do novo treinador do Barcelona.

A questão é agora para onde sairá Messi, que passou toda a sua carreira profissional em Barcelona.

De acordo com o argentino Olé, apenas oito clubes têm estatuto e condições financeiras para convencer Lionel Messi: Manchester City, Inter de Milão, Paris-Saint-Germain, Manchester United, Chelsea, Juventus, AC Milan e Arsenal.