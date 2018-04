Abordando a "carreira "invejável" de Wenger, o treinador do Sporting deixou um desabafo.

Jorge Jesus confessou que gostaria de passar décadas num só clube, à semelhança de Arsène Wenger no Arsenal - que sairá no final da época ao cabo de 22 anos -, a quem deixou elogios pelo seu trajecto.



"Teve uma carreira invejável. Gostava de estar num clube 20 anos, é sinal de muito trabalho. No final de cada época os administradores acharam que ele tinha competência para continuar", disse Jesus na conferência de antevisão ao Sporting-Boavista de domingo (20h15).



No seguimento, Jesus foi questionado sobre como gostaria de ser recordado quando deixasse o futebol e respondeu assim: "Como já sou pelos meus ex-jogadores, que todos eles até agora acham que sou um treinador diferente de todos os que tiveram e que trouxe coisas novas ao futebol, algumas coisas importantes. Claro que depois o ganhar competições também é importante, mas para mim é o terceiro. O primeiro é os jogadores que trabalharam comigo, saber que acrescentei aquilo que outros não acrescentaram, trouxe algumas coisas inovadoras para o futebol e depois, como é óbvio, ganhar títulos."