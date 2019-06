O avançado do Benfica Jonas poderá estar perto de anunciar o adeus aos relvados, segundo avança o portal Goal.Aos 35 anos, o avançado terá confessado a familiares e amigos próximos que não deverá continuar a jogar.Um problema nas costas tem afastado gradualmente Jonas do terreno de jogo e esta época perdeu o lugar para Seferovic , melhor marcador do campeonato.