Jesus ataca Bernardo Silva e acusa jogador de ingratidão para com Vieira

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, lançou esta segunda-feira um ataque às declarações de Bernardo Silva, jovem formado no Benfica, após as declarações sobre as eleições no clube.Jorge Jesus acusa Bernardo Silva de ser ingrato para com o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.O técnico dos encarnados revelou ainda os pormenores da saída do jovem que agora milita no Manchester City. Segundo JJ, Bernardo terá pedido para sair após questionar o treinador - na altura era Jorge Jesus - sobre se iria ter espaço para jogar na equipa do Benfica.