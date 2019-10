Já são conhecidos os árbitros para os jogos deste domingo dos três grandes

Hugo Miguel foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para ajuizar o Tondela-Benfica, na 8.ª jornada da Liga NOS, que se disputa às 15h00 deste domingo no Estádio João Cardoso.O juiz da AF Lisboa será auxiliado por Bruno Jesus e Ricardo Santos, com Miguel Nogueira a assumir o papel de quarto árbitro. O videoárbitro (VAR) será António Nobre e o assistente (AVAR) Pedro Felisberto.Fábio Veríssimo é o árbitro nomeado para o FC Porto-Famalicão, com início marcado para as 17h30. Rui Teixeira e Nuno Pereira vão ser os assistentes, com Luís Ferreira como VAR e Pedro Ribeiro como AVAR.Já Artur Soares Dias vai dirigir o Sporting-V. Guimarães (às 20h00), com Rui Licínio e Paulo Soares como assistentes. O VAR será André Narciso, com Venâncio Tomé como AVAR.