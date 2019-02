Alexandra de Carvalho, irmã de Bruno de Carvalho , reagiu às declarações da mulher de Acuña - que acusou o antigo presidente do Sporting de ser "mentiroso" e "perigoso", depois deste ter dito que o argentino quis rescindir mas falhou os prazos."Hoje sou surpreendida pelas palavras da namorada do jogador Acuña , e não pude ficar calada. Talvez o seu namorado não lhe conte tudo o que faz ou, talvez, seja um ato de desespero, mas a verdade tem de ser reposta: Acuña, ou o seu agente por ele, rescindiu e a carta de recisão é documento factual. É uma carta cheia de erros, escrita por um analfabeto, que apenas não surtiu efeito por não ter sido enviada nem à Liga, nem à Federação", refere Alexandra de Carvalho.Saiba tudo sobre o tema no Record