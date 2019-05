Hamilton surpreendeu criança que serviu de inspiração para ganhar GP de Espanha

A história de Harry Shaw conta-se em poucas linhas mas não deixa ninguém indiferente. Este menino, de apenas cinco anos, foi diagnosticado com um tipo muito raro de cancro e no final do mês de Abril, os médicos disseram aos seus pais que tinha apenas uma semana de vida.

Charlotte e James Shaw, os pais do pequeno Harry, começaram de imediato uma campanha de angariação de fundos – ‘Harry’s Giant Pledge’ – para lutar contra a doença rara e o menino continua a lutar, tendo mesmo enviado uma mensagem de boa sorte ao seu ídolo, Lewis Hamilton.

Num vídeo publicado nas redes sociais, o pequeno Harry deixou o seu apoio incondicional ao piloto britânico da Mercedes e desejou-lhe boa sorte para o Grande Prémio de Espanha em Fórmula 1 do último domingo.

Lewis Hamilton, sempre activo nas redes sociais, não ficou indiferente a esta história e respondeu pouco depois: "Muito obrigado, hoje és a minha inspiração Harry. Vou tentar deixar-te orgulhoso. És um menino muito forte. Gostava de ser tão forte como tu. Quero que o mundo veja o quão forte és e pedir a todos que te enviem as melhoras e orações neste momento difícil".

Hamilton prometeu e cumpriu, garantindo a vitória no Grande Prémio de Espanha do último domingo, disputado na Catalunha. "Sábado foi um dia difícil, mas hoje recebi uma grande mensagem de um menino chamado Harry que se converteu no meu anjo espiritual, na minha inspiração. Quando acordei, estava um pouco perdido acerca de como ia correr o dia, mas quando vi a mensagem do Harry no Instagram, disse para mim: ‘Ei, estou a ver-te Harry, e recebo-o’, pelo que quero dedicar esta vitória ao Harry’", disse Hamilton na conferência de imprensa depois da corrida.

Mas os gestos de Hamilton para com o pequeno Harry não ficaram por aqui. É que esta segunda-feira, na manhã seguinte à corrida, a família acordou com o monolugar de Lewis Hamilton e com o troféu do G.P. de Espanha à porta…