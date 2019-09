Hamilton regressa às vitórias no Mundial de Fórmula 1

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) regressou hoje aos triunfos no Mundial de Fórmula 1, em Sochi, na Rússia, e alargou a vantagem na liderança do Campeonato do Mundo, com a "ajuda" do rival alemão Sebastian Vettel (Ferrari).Depois de três corridas em que a vitória sorriu aos pilotos da Ferrari, o campeão em título, que largava do segundo lugar da grelha, viu-se ultrapassado por Vettel logo no arranque deste 16.º Grande Prémio da temporada.O triunfo do britânico, 82.º da carreira e oitavo este ano (quarto na pista russa), surgiu na sequência de uma aparente falha mecânica no motor do carro de Vettel.O alemão, que largou da terceira posição, saltou para a liderança no arranque, apanhando o cone de ar do seu companheiro de equipa, o monegasco Charles Leclerc, que partiu do primeiro lugar da grelha, para conseguir maior velocidade de ponta antes da chegada à primeira curva. Na travagem, ultrapassou também Leclerc, chegando à primeira posição.Tal como na ronda anterior, em Singapura, a tática da equipa italiana resultou melhor do que o esperado, com Leclerc a queixar-se, mais uma vez, pela rádio, que tinha cumprido as ordens da equipa e voltara a sair prejudicado.Desta vez, a Ferrari decidiu fazer parar Leclerc antes dos seus adversários, permitindo a ultrapassagem a Vettel com a paragem nas boxes.O alemão foi o segundo do grupo da frente a parar, na 26.ª das 53 voltas previstas, reentrando em pista na segunda posição, atrás de Leclerc. Mas, pouco depois da saída das boxes, Vettel encostou o seu monolugar na berma da pista, com uma aparente falta de potência no motor.A posição em que ficou estacionado o Ferrari obrigou a direção de prova a decretar um 'safety car' virtual. Aproveitaram os dois Mercedes para ir às boxes trocar de pneus, perdendo menos tempo do que os rivais na operação. Essa jogada permitiu a Hamilton reentrar no primeiro lugar e ao companheiro de equipa, o finlandês Valtteri Bottas, na terceira posição.O britânico George Russell (Williams) sofreu um despiste durante esse período, levando ao prolongamento do 'safety car'.A partir daí, o líder foi fielmente escudado por Bottas, que não permitiu a ultrapassagem de Vettel, que tinha voltado às boxes para mudar para pneus macios.Lewis Hamilton cortou, assim, a meta em primeiro lugar, após 1:33.38,992 horas, com 3,829 segundos de vantagem sobre o companheiro de equipa e 5,212 segundos sobre Charles Leclerc. O holandês Max Verstappen (Red Bull), que partiu do nono lugar, recuperou até ao quarto posto final.Hamilton, que ainda recebeu um ponto extra por ter rubricado a volta mais rápida da corrida, alargou a vantagem na liderança do campeonato para os 72 pontos sobre Bottas, quando faltam apenas cinco corridas para o final da temporada.O britânico tem, agora, 322 pontos, contra os 249 de Bottas, os 215 de Leclerc e os 212 de Verstappen.A Mercedes pode sagrar-se campeã de construtores na próxima prova, no dia 12 de outubro, no circuito de Suzuka, no Japão, caso repita o resultado de hoje, com os dois carros nos dois primeiros lugares.A equipa germânica tem 571 pontos contra os 409 da Ferrari e os 311 da Red Bull.