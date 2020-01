Guarda-redes de hóquei em patins do Paço de Arcos morre após luta contra infeção

Segundo o clube, será rezada uma missa por sua intenção, esta quinta-feira, na Igreja Paroquial de Paço de Arcos, pelas 19h00.

Morreu esta quarta-feira ao início da tarde o guarda-redes de hóquei em patins do Paço de Arcos, Énio Abreu , que estava internado no Funchal a lutar pela vida há cerca de um mês.Os primeiros sintomas de Énio Abreu apontavam para uma gripe mas o caso complicou-se e passou de uma pneumonia para uma infeção generalizada.O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo clube no Facebook . O guarda-redes estava na Madeira para uma partida da equipa do Paço de Arcos quando foi internado.