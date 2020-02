ePaper ou encontre-o nas bancas a 29 de janeiro de 2020.

No dia 30 de abril de 2006, Kobe Bryant defrontou os Phoenix Suns num jogo dos play-offs da NBA. A 0,7 segundos do fim, a estrela dos Lakers empatou a partida, obrigando ao prolongamento, no qual a equipa de Los Angeles viria a ganhar com um cesto, nos últimos instantes, do Black Mamba (como ele se autoapelidou, numa referência a uma das cobras mais velozes e mortíferas do mundo).Este seria apenas mais um grande momento da sua carreira, se não tivesse acontecido algo mais importante, que o fez sair a correr do Staples Center: a mulher, Vanessa, tinha entrado em trabalho de parto e na manhã seguinte nasceria Gianna Maria-Onore Bryant, a segunda filha do casal.No último domingo, dia 26, pai e filha morreram num acidente de helicóptero (que vitimou mais sete pessoas), unidos pela paixão do basquetebol: seguiam para um jogo de Gigi na Academia Black Mamba, fundada por Kobe.