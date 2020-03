"Há dois anos e meio que vivo esta tortura, nem sei sei os meus filhos estão vivos. O golfe é a última das minhas prioridades. Não posso jogar sem saber onde estão os meus filhos. Perdi as forças e as esperanças." Estas palavras são do espanhol Pablo Martín Benavides, outrora considerado o sucessor de Sergio Garcia no país vizinho, mas que vive agora enredado num drama pessoal e jurídico, conforme contou ao jornal 'Marca'.Vencedor do British Boys aos 15 anos, Pablo foi o primeiro amador a ganhar um torneio do circuito europeu profissional, precisamente o Open de Portugal, em 2007. Assinou um contrato com a Nike, passou a ser representado pela IMG, antevia-se um grande futuro para este jogador. Mas não foi bem assim."Num torneio da Suécia conheci uma rapariga [Josefine]. Começámos a sair, a relação foi-se consolidando, até que ela engravidou. Estive uns tempos afastado da competição porque não queria perder o meu filho. Queria dedicar-me à família. Em março de 2013 nasceu o Max e continuei sem jogar. No ano seguinte tentei voltar ao circuito. Era um processo lento, mas estava feliz. Jogava na segunda divisão", conta Pablo, de 33 anos."Ela viu uma casa que adorou, mas eu disse-lhe que com 27 anos não podia comprá-la, era muito cara. Fez uma cena, disse-me que ou eu comprava a casa ou deixava de ver o meu filho. Comprei-a. A minha mãe e a minha irmã queriam matar-me. Com o tempo percebi que foi uma grande cagada..."Entretanto nasceu uma segunda criança, Alba, em 2017. Pablo vivia na Suécia e tentava voltar ao circuito, treinando nos meses de inverno em Espanha e na África do Sul. "Uma vez, em mais um inverno, pensei que podíamos passar mais tempo no meu país. Carreguei o carro com as bicicletas dos miúdos e com as minhas coisas e fiz-me à estrada, com a ideia de jogar um torneio pelo caminho. Gastávamos imenso dinheiro, eu pagava tudo e ainda não tinha conseguido regressar ao Tour."Só que os miúdos e a mulher acabaram por não ir ter com ele a Espanha. "Descobri através de uma página na internet que ela andava a enganar-me e cometi o erro de a confrontar pelo Skype. Ela negou tudo e começou a acusar-me de os ter abandonado. Pedi-lhe que não colocasse as crianças no meio disto, mas ela usou-os como arma. Não me deixava falar com eles pelo telefone ou desligava a chamada quando eu o fazia. Disse à minha família que eu queria suicidar-me, que era agressivo..."O regresso a casa não correu bem. "Quando voltei à Suécia descobri que ela tinha saído de casa com os meus filhos e que tinha mudado o alarme. A polícia veio e interrogou-me. Acabei num hotel porque não conseguia entrar na minha casa. Denunciou-me, disse que eu abusava dos meninos e a polícia abriu um processo. Foi como se abrissem as portas do inferno...""Voltei a Espanha em dezembro e disseram-me que posso ver os meus filhos, mas na presença de uma assistente social. É estabelecido um protocolo de visitas, mas começam depois as manipulações. 'Hoje não, amanhã também não'... Cancelaram 32 visitas, algumas já quando eu estava dentro do avião. Eu queixo-me e ela também. Diz que sou agressivo com as crianças. Acusa-me de ter entrado em casa, a 12 de outubro de 2018, e de a ter ameaçado de morte. Nesse dia era o aniversário do meu irmão e eu estava em Málaga, mas não me deixaram mostrar provas disso quando tentei fazê-lo. Passam meses com proteção policial e com identidades secretas, eu sinto-me frustrado e ela usa essa frustração para dizer que eu não estou bem psicologicamente. (...) A última vez que vi os meus filhos foi em maio", prossegue.Pablo admite que não lhe resta outro remédio que não seja "continuar a lutar". "Às vezes acordo a meio da noite e não acredito que isto me está a acontecer porque são dois anos e meio perdidos. Os primeiros passos da menina, os dentes que nasceram, os Natais, a escola... Na Suécia toda a gente pensa que sou um criminoso, mas eu não fiz nada. A única coisa que quero é estar com os meus filhos."