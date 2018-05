O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta quinta-feira que vai instaurar um processo de inquérito "tendo por base notícias relacionadas com denúncias de eventuais atos de corrupção" no Sporting, nas modalidades de andebol e em seis jogos do campeonato nacional masculino de futebol.

O Sporting está a ser investigado por suspeitas de um alegado esquema de corrupção no andebol mas também no futebol profissional. O caso recebeu a denominação de Operação Cashball e já houve buscas por parte da Polícia Judiciária, no âmbito desta operação. As buscas aconteceram na SAD do clube e em outras localizações.



A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar os jogos desta temporada que os leões realizaram contra V. Guimarães, Feirense, Desportivo de Chaves, Tondela, Desportivo das Aves e Estoril, no campeonato de futebol. Há suspeitas de que alguns jogadores dessas equipas tenham sido pagos para facilitar as vitórias dos leões.





Foram detidas quatro pessoas, no âmbito das buscas desta quarta-feira, por suspeita de corrupção activa. Os detidos foram levados para o Porto, onde foram ouvidos nas instalações da PJ.

No andebol estão a ser investigadas as suspeitas de suborno a árbitros para que o Sporting vencesse o campeonato nesta modalidade.Um dos detidos é André Geraldes, gerente de equipa dos leões e braço direito do presidente Bruno de Carvalho para o futebol, que alegadamente seria o mentor de todo o esquema. Os outros suspeitos são Gonçalo Rodrigues, responsável pelo Gabinete de Apoio ao Atleta e às Modalidades Profissionais do Sporting, que já suspendeu as suas funções, e os empresários João Gonçalves e Paulo Silva.