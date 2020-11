O Flamengo demitiu Domènec Torrent do cargo de treinador, na sequência da goleada (4-0) sofrida em casa do Atlético Mineiro - o segundo desaire consecutivo para o Brasileirão. O treinador espanhol, sucessor de Jorge Jesus, durou apenas pouco mais de três meses no Maracanã (havia sido anunciado no final de julho).O clube até tinha hipótese de assumir ontem a liderança isolada do campeonato mas acabou por encaixar a segunda goleada seguida, depois do 4-1 com o São Paulo. Ainda antes do despedimento de Torrent, os adeptos do campeão brasileiro já pediam o regresso de Jorge Jesus, sinal do descontentamento que reinava na 'nação'.Maurício Souza, treinador dos sub-20 do clube, assume para já a equipa principal."O Clube de Regatas do Flamengo informa que Domènec Torrent e sua comissão técnica não comandam mais o time principal do clube. A atividade da equipe principal da próxima terça-feira (10) será comandada por Maurício Souza."