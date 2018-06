A carregar o vídeo ...

Centenas de pessoas compõem as filas para entrar hoje na Altice Arena, onde se realiza a primeira Assembleia Geral (AG) de destituição da história do clube. Os sócios são chamados a decidir se Bruno de Carvalho deve ou não ser destituído. A crise no clube atingiu o auge a 15 de Maio, quando um grupo de encapuzados entrou na Academia de Alcochete e agrediu a equipa técnica e o plantel sportinguistas.Há duas filas: uma que vem do Centro de Congressos e outra do Pavilhão de Portugal.Muitas pessoas vieram equipadas para a AG. O dispositivo policial está presente, mas é discreto. Os seguranças estão a pedir às pessoas que tenham o cartão de sócio à mão para facilitar a entrada, que também está a acontecer de forma rápida.