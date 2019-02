Herrera e Soares marcaram os golos que deram os três pontos aos "dragões".

O FC Porto venceu o Vitória de Setúbal (2-0) em jogo a contar para a 22ª jornada da I Liga. Herrera (15 minutos) e Soares (65') foram os autores dos golos da vitória da equipa de Sérgio Conceição.



Com este resultado, os azuis e brancos garantem a continuidade na liderança, independentemente do resultado do Benfica, que na segunda-feira se desloca ao campo do Desp. Aves.