O FC Porto foi o primeiro dos três "grandes" a competir na I Liga, após a paragem provocada pelo covid-19, e a equipa de Sérgio Conceição não podia ter começado pior. Os "dragões" perderam por 2-1 e podem ser ultrapassados pelo Benfica na liderança, esta quinta-feira.Aos 48 minutos, Fábio Martins colocou o Famalicão a vencer, em virtude de um erro do guarda-redes do FC Porto, Augustin Marchesin. Já na segunda parte, Corona (74') empatou a partida, mas os "dragões" mal tiveram tempo de respirar. Quatro minutos depois do 1-1, Pote colocou os da casa em vantagem.A competição regressa 87 dias depois dos últimos jogos, em 08 de março, sem público nas bancadas, com um rigoroso protocolo sanitário e testagem regular aos jogadores ao novo coronavírus e com os jogos ao final da tarde e noite, maioritariamente durante a semana.