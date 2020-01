O FC Porto venceu, na noite desta quarta-feira, o Gil Vicente por 2-1, em jogo em atraso para a 18ª jornada da I Liga. Três dias depois da derrota na final da Taça da Liga, após a qual Sérgio Conceição pôs o lugar à disposição, os "dragões" estiveram a perder mas conseguiram dar a volta ao resultado.

Sandro Lima adiantou os gilistas no marcador aos 45 minutos, mas, ainda no período de compensação da primeira parte, Marcano restabeleceu a igualdade. Aos 57’, um grande golo de Sérgio Oliveira deu a vitória aos "azuis e brancos".

Com este resultado, o FC Porto fica a sete pontos do líder Benfica, que no domingo venceu fora o Paços de Ferreira, por 2-0.