Domingos Soares de Oliveira diz que dívida do Benfica baixou para mínimos deste século

Domingos Soares de Oliveira revelou que a dívida do grupo Benfica está praticamente em mínimos do século, na sequência do reembolso de 75 milhões de euros em empréstimos obrigacionistas este ano (15 M€ em janeiro e 50 M€ amanhã)."Depois desta operação, temos um total de empréstimos obrigacionistas a decorrer de 60 M€ e mais uma operação de financiamento junto de uma entidade financeira de 10 M€. No total, a nossa dívida – e quando falo nossa, falo do grupo Benfica – sujeita a encargos financeiros, que se chama dívida financeira, é de 70 M€. Um valor extremamente baixo, e até diria que se olharmos numa perspetiva história, só no início do século, quando ainda não tínhamos novo estádio e Benfica Campus é que tínhamos uma dívida tão baixa. Inclusivamente, antes do estádio ser inaugurado, tínhamos dívidas superiores", disse o administrador da SAD encarnada à BTV.