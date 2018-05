Objectivo é "analisar a situação actual do clube, auscultar os sócios e dar todas as explicações que estes entendam necessárias."

A direcção do Sporting anunciou, esta quarta-feira, que solicitou a marcação de uma Assembleia Geral Extraordinária, para "o mais breve possível". Segundo o documento citado pelo Record, o objectivo é "analisar a situação actual do clube, auscultar os sócios e dar todas as explicações que estes entendam necessárias."





"O Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal e a Comissão Executiva da SAD reuniram hoje [quarta-feira] para analisar os últimos acontecimentos que afectaram o nosso Clube, e tomaram as seguintes decisões: Reiterar, veementemente, a condenação já efectuada ontem sobre o crime horrendo, um acto terrorista, na Academia Sporting em Alcochete; Solidarizamo-nos com todas as vítimas deste ataque atroz e inqualificável, manifestando-lhes todo o nosso apoio. Ainda ontem, o Conselho Directivo do Clube e da Administração da SAD estiveram representados na Academia pelo seu Presidente, no sentido de apurar o ocorrido e prestar o apoio a todas vítimas deste bárbaro acontecimento. Acresce que a Sporting SAD, apresentou queixa do ocorrido junto das autoridades competentes durante a madrugada de hoje", lê-se no comunicado.



Na terça-feira, cerca de 50 pessoas, de cara tapada, invadiram a Academia do Sporting, em Alcochete, e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal, agredindo vários jogadores.



Bas Dost, cujas fotografias com a cabeça partida rapidamente surgiram nas redes sociais, Rui Patrício, William Carvalho, Misic foram visados, bem como os internacionais argentinos Acuña e Battaglia, pré-convocados para a selecção albiceleste, além do treinador Jorge Jesus e outros membros da equipa técnica.



Na sequência da invasão à Academia, a GNR deteve 23 suspeitos, apreendeu cinco viaturas ligeiras, vários artigos relacionados com os crimes e recolheu depoimentos de 36 pessoas, entre jogadores, equipa técnica, funcionários e vigilantes ao serviço do clube.



A equipa principal do Sporting cumpria o primeiro treino da semana, depois da derrota no terreno do Marítimo (2-1), que relegou a equipa para o terceiro lugar da I Liga, iniciando a preparação para a final da Taça de Portugal, no domingo, frente ao Desportivo das Aves.