Diego Costa condenado a 6 meses de prisão por fraude fiscal

Diego Costa, avançado hispano-brasileiro do Atlético Madrid, foi condenado esta quinta-feira a seis meses de prisão, por fraude fiscal.O jogador declarou-se culpado de um delito fiscal, que ascende a 1,1 milhões de euros, e vai pagar uma multa (cerca de 36 mil euros) para evitar a ida para prisão, ficando assim com pena suspensa.Diego Costa foi denunciado pela Agência Tributária do país vizinho por não declarar a totalidade dos rendimentos na época em que deixou o Atlético Madrid (2014) para assinar pelo Chelsea. As autoridades fiscais do país vizinho atribuíam ao jogador outro delito fiscal, no exercício de 2013, mas acabou por aceitar as alegações dos assessores do futebolista.O futebolista decidiu chegar a um acordo com o fisco, pagar a multa, bem como os valores do imposto em causa.