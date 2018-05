Esta não é uma história como todas as outras. Menos de 24 horas antes do tenista Marco Trungelliti ter avançado, esta segunda-feira, para a segunda ronda do torneio Roland Garros, em Paris – um dos torneios mais importantes do calendário no ténis -, o argentino estava a mais de mil quilómetros de distância, em Barcelona, numa viagem contra o tempo para chegar a um dos jogos mais importantes da sua carreira num carro arrendado e com a sua avó de 88 anos no chuveiro. "Avó, sai do chuveiro. Vamos para o Open de Paris", terá dito.

Depois de ter sido eliminado, na passada quinta-feira, na última ronda de qualificação para o quadro principal de Roland Garros, em França – em que deixou pelo caminho o português Pedro Sousa -, Trungelliti voltou a Barcelona, onde vive, para umas férias com a família que tinha vindo de propósito da Argentina para o ver jogar em Paris. O tenista não tinha acreditado que pudesse ser repescado para o quadro principal, visto que era o 9º da lista de lucky losers – os atletas que perdem na qualificação e podem ser chamados em caso de desistências no torneio.

Acontece que, três dias depois de ter sido eliminado, Trungelliti, 190º no ranking ATP de ténis, recebeu uma chamada de Roland Garros informando-o de que, se conseguisse chegar a Paris até à manhã de segunda-feira, poderia voltar a entrar na competição. Para tal acontecer, foram precisas as desistências de oito jogadores, incluindo o australiano Nick Kirgyos, no passado domingo, por problemas físicos, tornando-o no maior lucky loser (perdedor sortudo) do torneio.

Depois disso teve "apenas meia hora para fazer a mala, arrumar a bagagem e partir", como contou na entrevista de final do jogo. Como não confiava em cancelamentos de voos e greves de comboios, o argentino decidiu viajar no carro que a família tinha alugado para as férias, juntamente com o seu irmão, Andre, a sua mãe Susi e a sua avó, Lela, de 88 anos, que estava no banho quando soube que o neto iria entrar na competição. Para dar a conhecer a história, foram publicando no Twitter fotos para testemunhar os mais de mil quilómetros feitos em cerca de nove horas.





Trungelliti chegou a Paris por volta da meia-noite de domingo, dormiu cerca de cinco horas, aqueceu no complexo um par de horas antes do jogar e entrou no court 9 para enfrentar o australiano Bernard Tomic, 206º do ranking ATP.

No encontro, o argentino bateu o antigo número 20 da hierarquia mundial por 6-4, 5-7, 6-4 e 6-4, carimbando a sua passagem para a segunda ronda do Major gaulês. Esta não é a primeira vez que Trungelliti surpreende em Roland Garros, visto que também em 2016 e 2017 tinha chegado à segunda ronda do quadro principal – uma delas com uma vitória ao actual número 4 do ranking, o croata Marin Cilic – mas desta vez fê-lo em circunstâncias apoteóticas e com a família a vê-lo.









Na próxima ronda Trungelliti irá defrontar o italiano Marco Cecchinato, número 72 do ranking ATP, para a oportunidade de avançar até à 3ª ronda em Paris. Mas o argentino já acertou no jackpot: só com este jogo, garantiu quase 100 mil euros de prémios, cerca de um quinto dos seus ganhos durante toda a sua carreira e mais do triplo do que já tinha ganho só esta época. Isto para além de se ter tornado na grande história da 117º edição do Roland Garros.