Desporto

Cristiano Ronaldo saiu lesionado no triunfo do Al Nassr frente ao Al Fayha

09:30
Internacional português foi substituído aos 81 minutos.

Cristiano Ronaldo ficou em branco no triunfo (3-1) do Al Nassr frente ao Al Fayha e acabou inclusivamente por sair do encontro com queixas físicas. O internacional português, que falhou um penálti e ficou em branco na partida, foi substituído aos 81 minutos para ceder o lugar a Al Hamdan, tendo o craque português apresentado um desconforto no tendão da perna direita.

Segundo o 'Al Nassr Zone', sempre bem informado sobre a atualidade do clube de Riade, o capitão da Seleção poderá ter apenas uma distensão muscular, uma lesão que obrigará a uma curta paragem entre 3 a 5 dias. Contudo, por esta altura e sem concluídos todos os exames complementares, também está em cima da mesa o facto de ter contraído um problema muscular, algo que iria implicar uma ausência um pouco mais prolongada, a rondar as duas semanas ou mais, dependendo sempre da gravidade da lesão.

