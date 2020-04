Covid-19: Jogadores do Sporting de férias até 15 de abril

O plantel do Sporting está formalmente em férias até ao próximo dia 15 de abril. A decisão foi tomada por comum acordo entre os jogadores e a administração da SAD, na sequência dos contactos que têm vindo a ser desenvolvidos entre as partes, com vista a fazer face à paragem forçada das competições, motivada pela pandemia do coronavírus

Estado de Emergência , que vigorará até 17 de abril, podendo ou não ser renovado.