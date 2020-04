A pandemia do novo coronavírus veio trazer muitas mudanças ao mundo, umas maiores que outras. No que toca ao desporto, todos os grandes eventos foram cancelados e o ciclismo não foi exceção. Este domingo disputar-se-ia a 104.ª edição da Volta a Flandres, uma das provas mais emblemáticas sobre duas rodas e considerado um dos cinco monumentos do ciclismo. Com o aparecimento da Covid-19, foi encontrada uma maneira (virtual) de a corrida se realizar.

A prova do World Tour da União Ciclística Internacional (UCI) vai ser substituída por uma competição virtual em que 13 dos candidatos à vitória estarão em cima de bicicletas nas suas salas de estar a lutar pela vitória. Ao todo, o elenco foi reduzido em 162 participantes e o percurso cortado em 228 quilómetros.

Não haverão espetadores à beira da estrada nem pavé – estradas em que o piso é composto por pedras e calçadas, característica particular de "clássicas" com o Tour de Flandres. Não haverá a dureza do percurso, nem chuva, nem lama, nem quedas, nem furos.

Em vez disso, Remco Evenepoel, Thomas De Gendt, Wout Van Aert, Michael Matthews, Oliver Naesen, Greg Van Avermaet, Jasper Stuyven, Zdenek Stybar, Tim Wellens, Yves Lampaert, Alberto Bettiol (vencedor no ano passado), Mike Teunissen e Nicolas Roche vão pedalar por 32 quilómetros do percurso real da Tour de Flandres – mas sem sentir os solavancos provocados pela calçada.

Esta foi uma das razões que levou Philippe Gilbert, ciclista belga que venceu a competição em 2017, a recusar o convite. "É um monumento de 260 km a ser resumido em 32 km. Mesmo que seja apenas publicidade, acho um pouco estúpido. Especialmente porque as distâncias não são verificadas e torna-se difícil de fazer aproximações", afirmou ao canal televisivo belga RTBF.

Já o CEO do Tour de Flandres, Thomas Van Den Spiegel, referiu ao mesmo meio que as câmaras serão instaladas nos próprios corredores, permitindo não só ver a corrida virtual, como a perspetiva de cada um dos 13 ciclistas concorrentes.

A corrida tem início previsto para as 14h30 aqui.