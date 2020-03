Coronavírus: Jorge Jesus com teste positivo vai fazer contra-análise

O Flamengo anunciou, esta segunda-feira, que os exames feitos a Jorge Jesus para Covid-19 tiveram "resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo". Agora, vai ser realizada contra-análise."O Clube de Regatas do Flamengo informa que os testes para detectar a presença do Covid-19 em atletas, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol foram concluídos na tarde desta segunda-feira (16). O clube informa que o treinador Jorge Jesus realizou um primeiro teste para o Covid-19 e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo. A contraprova do resultado está sendo realizada", lê-se no comunicado.O treinador "está sob os cuidados do departamento médico do Flamengo e apresenta quadro estável de saúde", revela ainda o clube, revelando que "atletas, integrantes do departamento de futebol e comissão técnica testaram negativo para o Covid-19".