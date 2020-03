Como ficaria a Champions 2020/21 se todas as ligas terminassem já

A UEFA dá prioridade a acabar os campeonatos nacionais e só depois as provas europeias - qualquer delas não tem fim ainda definido - mas é possível vislumbrar o que pode suceder na edição da Champions League do próximo ano, caso todas as ligas terminem como estão. O exercício foi feito pelo As e a conclusão a que se chega é que a prova mudaria pouco em relação a 2019/20.Contudo, uma das mudanças desde logo seria relativa ao representante português na fase de grupos. Ao invés do Benfica, seria o FC Porto a ter acesso à prova milionária depois de ter passado para a frente do campeonato na jornada imediatamente antes da suspensão competitiva operada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Por isso, as águias seria relegadas para a 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões uma vez que a ultrapassagem de Portugal à Rússia no coeficiente da UEFA só terá efeitos reais em 2021/21, com duas equipas portuguesas a entrar diretamente na fase de grupos da Champions.A maior alteração diria respeito à Croácia que logra alcançar mais uma equipa na liga milionária ao invés da Suíça, ainda que tenha de começar por disputar pré-eliminatórias. Entre os 'big four', pouco há a mudar: Espanha, Inglaterra, Alemanha e Itália garantem as mesmas quatro equipas cada na Liga dos Campeões. O número pode aumentar, por exemplo, para espanhóis ou italianos, caso Nápoles ou Atlético Madrid consigam ser campeões europeus, ficando ao mesmo tempo fora de um dos primeiros quatro lugares nas respetivas ligas.A avaliar pelas posições atuais, o Tottenham de José Mourinho seria uma das equipas que não constaria entre os participantes da próxima Champions, tal como o Valencia, o Lille de Renato Sanches, Xeka e José Fonte ou o Galatasaray.