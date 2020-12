Casillas regressa ao Real Madrid como diretor-geral adjunto

É oficial: Iker Casillas regressa ao Real Madrid para assumir o cargo de diretor-geral adjunto. "Iker Casillas é uma lenda do Real Madrid, representa os valores do nosso clube e é o melhor guarda-redes da nossa história", refere o comunicado."Para o Real Madrid, é uma honra receber em casa um de seus grandes capitães", sublinha o clube.Já Iker Casillas afirma ser um "orgulho" regressar ao Real Madrid, onde se formou e jogou durante mais de duas décadas."Orgulho de voltar para casa. Encaro este novo desafio com o maior entusiasmo do Mundo, obrigado", escreveu nas redes sociais.