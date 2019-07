Uma mensagem recuperada num grupo de Whatsapp em que estava Mustafá envolve diretamente o chefe da claque Juve Leo no ataque de Alcochete. "Carga neles" é a frase escrita por Nuno Mendes, que na opinião de Cândida Vilar significa que foi ele quem deu o 'sim' para o ataque na Academia do Sporting.Leia a notícia no Correio da Manhã