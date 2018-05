"Não é o ato de 50 criminosos que pode estragar o universo de 3,5 milhões. Que, por amor de Deus, corra tudo bem", disse o presidente do clube de Alvalade.

Depois da AG de obrigacionistas do Sporting ter aprovado por unanimidade a proposta de adiar o reembolso do empréstimo para Novembro, Bruno de Carvalho congratulou-se pela decisão.



"É uma boa maneira de começar um dia importante. Um dia que se quer de festa, de manifestação fervorosa nacional a nível desportivo e também assim o foi a nível financeiro", começou por afirmar o presidente leonino à Sporting TV.



E deixou uma mensagem em particular sobre a final da Taça de Portugal que se disputa esta tarde, no Jamor, entre o Sporting e o Aves (17H15).



"Que seja um dia de festa tremendo, que demonstrem a grandeza do Sporting, dentro e fora das quatro linhas. Por favor, que não haja o mínimo incidente. Já bastou uma semana difícil e pesada. Somos um clube respeitador: honrem e dignifiquem o nome do Sporting. São os melhores adeptos do Mundo. Não é o ato de 50 criminosos que pode estragar o universo de 3,5 milhões. Que, por amor de Deus, corra tudo bem".



"Uma palavra à equipa técnica e aos jogadores. Não vou estar lá com eles fisicamente, mas com o meu coração, com a minha alma. São a minha família, são os jogadores que escolhi para representar o Sporting dentro das 4 linhas. Claro que queremos vencer, trazer mais uma taça para o museu, mas uma palavra de muita força para eles. Que dentro e fora das 4 linhas seja um espectáculo à Sporting para que o mundo perceba por que é que somos a maior potência desportiva nacional e temos de continuar a ser um exemplo mundial. Que seja um grande dia, uma grande festa e muita força para o meus atletas, o meu satff e equipa técnica. Enquanto grupo, sei que querem muito vencer - merecem, não sé pelo ato hediondo desta semana, mas pelo trabalho de toda uma época. Os adeptos têm sido e vão continuar a ser o 12.º jogador".